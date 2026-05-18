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Bernhard Heusler kehrt zum FC Basel zurück

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 14:16
Bernhard Heusler kehrt zum FC Basel zurück

Rund neun Jahre nach seinem Abschied als Präsident des FC Basel kehrt Bernhard Heusler für ein Gastspiel wieder zu seinem Stammklub zurück.

Der FCB begrüsst den 62-jährigen Jurist und Unternehmer als Gast für den klubeigenen Podcast Achzädreyenünzig. Heusler wird dabei auf seine erfolgreiche Ära bei Rotblau zurückblicken und auch erzählen, wie er den Fussball heute erlebt und welche Themen ihn abseits des Rasens bewegen.

Zusätzlich zum FCB-Ehrenpräsidenten wird eine weitere Podcast-Stimme im Studio Platz nehmen. Deren Identität halten die Verantwortlichen derzeit noch unter Verschluss. Es handle sich jedoch um eine Persönlichkeit, die in der Rheinstadt bestens bekannt ist.

Fans und Interessierte können für die Podcast-Folge noch eigene Themenvorschläge und Fragen einreichen.

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