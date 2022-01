Beweis-Video: Eray Cömert ist in Valencia gelandet

Der Wechsel von FCB-Verteidiger Eray Cömert zum FC Valencia steht kurz bevor. Der Schweizer Nationalspieler ist in Spanien gelandet und direkt von Journalisten in Beschlag genommen worden.

Dies zeigt ein Video, das am Flughafen in Valencia aufgenommen wurde. Eray Cömert ist angekommen und gibt in Englisch bereits Auskunft. In Kürze wird er die Medizintests beim La Liga-Klub absolvieren. Danach folgt die Vertragsunterzeichnung.

Er freue sich bald für Valencia spielen zu können und habe sich auch mit seinem früheren Teamkollegen Omar Alderete unterhalten, um Informationen zu erhalten. Der 25-jährige Paraguayer spielt in dieser Saison auf Leihbasis für den Verein.

Cömert steht beim FCB nur noch bis Saisonende unter Vertrag und hat eine neue Herausforderung gesucht. Diese findet er nun in einer der Top 5-Ligen. Es ist seine erste Station im Ausland.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🦇 🛬 ERAY CÖMERT en València 📹 El central suizo ha aterrizado en el aeropuerto de Manises. 🗣 “Feliz por llegar al Valencia. He hablado con Alderete”. 🩺 Revisión medica y ✍🏼 firma de su contrato con el @valenciacf #noticias #COPE #fichajes pic.twitter.com/QjFI12gJtn — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) January 24, 2022

psc 24 Januar, 2022 15:50