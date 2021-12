Bilanz: Der FC Basel macht Ende Jahr ein Defizit von 14 Mio. Franken

Der FC Basel fährt weiterhin einen rigiden Sparkurs. Die neue Führung hat einen massiven Umbruch eingeleitet und in verschiedensten Bereichen Sparmassnahmen und Kürzungen umgesetzt. Dennoch gibt es erst einmal ein dickes Minus.

CEO Dani Büchi gibt im Gespräch mit der “bz” Einblicke: “Wir sind in der letzten Kurve und am Limit, aber es könnte reichen. Wir haben die Kosten massiv reduziert und reden aktuell von einem Verlust von knapp 14 Millionen per Ende Jahr.” Das Eigenkapital des Vereins beträgt 14,2 Mio. Euro und ist durch das Minus aufgebraucht. Büchi führt aus: “Stand heute haben wir noch ein paar 100’000 Franken Luft. Da können Sie sich vorstellen, dass ich nach dem Spiel gegen Qarabag und dem feststehenden Gruppensieg in der Conference League mit grosser Freude die gewonnenen Uefa-Prämien vom Verlust subtrahiert habe.” Insgesamt streicht der FCB in dieser Saison 8,1 Mio. Franken Uefa-Prämien ein. Sollten die Bebbi im nächsten Jahr noch weiterkommen, kämen weitere Einnahmen hinzu.

Unter der neuen FCB-Führung kam es im Laufe dieses Jahres zu einem grösseren Personalabbau. Büchi nennt Zahlen: “Auf unsere per Ende April 230 Mitarbeitende haben wir 53 Abgänge und 25 Zugänge. Gleichzeitig hatten wir 26 Abgänge und 28 Zugänge von Spielern. Die Zahlen zeigen den starken Umbruch, den wir eingeläutet haben.”

Trotz des Sparkurses sind in Basel auch Investitionen geplant. Vor allem in die Sanierung des St. Jakob-Park, die rund 50 Mio. Franken kostet. Dafür müssen aber andere Partner gefunden werden: “Wir dürfen nicht eine Lösung suchen, die uns einmal eine Sanierung ermöglicht, uns dann aber Jahre lang belastet. Denn das Konstrukt, das wir jetzt haben, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir haben zwar ein Stadion bekommen, zahlen aber vier Millionen Franken Miete pro Jahr, was viel zu viel ist. Wir haben einen Sanierungsbedarf und nicht die nötige Infrastruktur – im Hospitality, im Catering, im Garderobenbereich. Das Ziel muss sein, dass der FCB das Stadion mehr mitgestalten und besser nutzen kann.”

psc 15 Dezember, 2021 11:52