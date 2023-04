Bitterer Ausfall für den FC Basel gegen Nizza

Der FC Basel muss im Hinspiel des Conference League-Viertelfinals gegen Nizza auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Riccardo Calafiori hat sich am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den FC Zürich eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel zugezogen und musste verletzt ausgewechselt werden. Der 20-jährige Italiener fehlt nun auch gegen Nizza am Donnerstagabend.

Auch die langzeitverletzten Arnau Comas und Fabian Frei stehen Trainer Heiko Vogel nicht zur Verfügung.

