Bradley Fink ist zum Medizintest in Basel – wird günstiger als gedacht

Der Wechsel des Schweizer Sturmtalents Bradley Fink von Borussia Dortmund zum FC Basel befindet sich auf der Zielgeraden.

Wie “Sky”-Reporter Florian Plettenberg twittert, bestreitet der 19-jährige Angreifer am Dienstag und Mittwoch den obligatorischen Medizincheck beim FCB. Anschliessend wird er einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterzeichnen. Die Ablöse soll weniger als die zunächst kolportierten 800’000 Euro betragen. Fink kehrt somit drei Jahre nach seinem Wechsel vom FC Luzern zu Borussia Dortmund wieder in die Schweiz zurück.

Bei den Bebbi will sich der junge Stürmer im Super League-Team etablieren. In Dortmund durfte er bisher fast ausschliesslich in der zweiten Mannschaft auflaufen.

psc 16 August, 2022 20:19