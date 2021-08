Ein Bundesliga-Klub kontaktiert den FCB wegen Cabral

Der FC Basel und vor allem seine Fans zittern weiterhin um den Verbleib von Torjäger Arthur Cabral. Jetzt meldet sich ein ambitionierter Bundesligist am Rheinknie.

Wie der brasilianische Journalist André Hernan berichtet, wirft Hertha BSC ein Auge auf den 23-jährigen Topstürmer des FCB. Cabral könnte in den Berlinern Matheus Cunha ersetzen, der vor einem 30 Mio. Euro-Wechsel zu Atlético steht. Durch die Einnahmen dieses Transfers könnte der Super League-Angreifer finanziert werden. Der FCB soll mindestens 12 Mio. Euro verlangen. Die Krux: Die Hälfte des Erlöses aus einem Verkauf geht wegen einer Vereinbarung an Cabrals Ex-Verein Palmeiras.

Der Stürmer hat in dieser Saison für die Bebbi in neun Partien bereits 14 Mal getroffen – so häufig wie seit Saisonbeginn kein anderer Spieler in ganz Europa! Dass er Begehrlichkeiten weckt, ist selbstverständlich. Zuletzt betonte er, dass er sich beim FCB wohlfühlt. Ein Wechsel in eine Topliga würde ihn aber mit Sicherheit auch reizen.

Update: Laut “Blick” ist Cabral entgegen den Berichten aus Südamerika kein Thema bei der Hertha. Mit Ishak Belfodil wurde bereits ein Mittelstürmer geholt. Dabei bleibt es offenbar vorerst.

Info: Herta Berlim mira Arthur Cabral pra vaga de Matheus Cunha. Alemães já ouviram condições do negócio e podem fazer oferta nos próximos dias. Lembrando que o Palmeiras pode se beneficiar dessa transferência (Ceará idem). — André Hernan (@andrehernan) August 23, 2021

