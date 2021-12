Cabral bei Arsenal als Aubameyang-Nachfolger im Gespräch

FCB-Torjäger Arthur Cabral ist weiterhin ein heisser Transferkandidat für den Januar. Jetzt wird der 23-Jährige auch als möglicher Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal gehandelt.

Nachdem zwischenzeitlich sogar der FC Barcelona als potentieller nächster Klub des Torgaranten genannt wurde, bringt das französische Portal “Jeunesfooteux.com” mit Arsenal nun einen weiteren sehr namhaften Klub in Zusammenhang mit Cabral. Nachdem Pierre-Emerick Aubameyang bei den Gunners als Folge von Undiszipliniertheiten als Kapitän abgesetzt wurde, könnte der Gabuner die Londoner im Januar sogar ganz verlassen und sich einem anderen Verein anschliessen. Arsenal bräuchte dann einen Ersatz. Cabral ist neben Jonathan David von Lille angeblich ein Kandidat dafür.

Der Brasilianer hat in dieser Saison in 30 Spielen für den FC Basel bereits 27 Treffer und 8 Assists markiert. Ausserdem wurde er erstmals für die Seleçao einberufen. Der FCB spekuliert auf eine Ablöse im Bereich von 15 bis 20 Mio. Franken, wobei man den Topstürmer wohl am liebsten bis Saisonende am Rheinknie halten würde. Sollten tatsächlich Lockrufe von Arsenal ertönen, könnte dies allerdings schwierig werden.

psc 17 Dezember, 2021 10:54