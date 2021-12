Cabral-Berater bestätigt nächsten Interessenten für den FCB-Stürmer

Arthur Cabral könnte am Sonntag sein letztes Spiel für den FC Basel bestritten haben. Klubboss David Degen deutete zuletzt einen Abgang des Angreifers im Januar an. Aus Russland kommt ein weiterer Interessent.

Cabrals Berater Paulo Pitombeira höchstpersönlich bestätigt gegenüber der russischen Agentur “RIA Novosti”, dass en russischer Klub am 23-jährigen Torjäger dran ist: “Es ist wahr. Zenit interessiert sich wirklich für Cabral”, so Pitombeira. Ob dieses Interesse auch schon zu einem konkreten Angebot geführt hat, ist hingegen unklar. Als Ablöse spekuliert der FC Basel angeblich auf eine Ablöse von mindestens 15 Mio. Euro Franken. Cabral hat in der ersten Saisonhälfte für den FCB in 31 Pflichtspielen ganze 27 Tore und acht Assists beigesteuert.

psc 20 Dezember, 2021 09:34