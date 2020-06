Cabral frohlockt über Cup-Doppelpack

Der FC Lausanne-Sport und der FC Basel lieferten sich am Sonntagnachmittag einen packenden Cup-Fight. Einer der überragenden Akteure jenes Duells war Arthur Cabral. Der Brasilianer freut sich über seinen Doppelpack und die Qualifikation für das Halbfinal.

An dieses Traumtor wird sich Arthur Cabral wohl noch einige Zeit erinnern. Im Cup-Viertelfinal beim FC Lausanne-Sport traf die Leihgabe in der 55. Minute artistisch per Fallrückzieher zur 1:0-Führung. Später war es abermals der 22-Jährige, der nach einem Corner von Samuele Campo mittels Kopfball auf 2:0 erhöhte.

“Ich fühle mich super und freue mich, dass ich zwei Tore zielen konnte”, resümierte Cabral seinen Arbeitstag bei “FCB-TV”. Der FC Basel machte erst in der Nachspielzeit das Weiterkommen perfekt. Auf abermalige Campo-Vorarbeit erzielte Silvan Widmer kurz vor der Pause der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer.

Nach vier Monaten ohne Fussball sei es etwas schwierig für die Mannschaft gewesen, sagte Cabral, der wisse, dass es noch Raum für Verbesserung gibt. Cabrals Zukunft bei den Bebbi ist bisher noch nicht final geklärt. Sein Management hat eine 4-4-2.ch-Nachfrage hierzu bisher unbeantwortet gelassen.

Omlin mit kritischem Blick

Jonas Omlin, er seine Mannschaft mit einigen Glanztaten im Spiel hielt, bekrittelte vor allen Dingen die Entstehung der Gegentore: “Wir haben zwei Gegentore bekommen, die wahrscheinlich nicht nötig waren und die wir hätten besser verteidigen können. Wir haben dann trotzdem Moral bewiesen und bis zum Schluss gekämpft. Ich glaube, wir haben am Ende verdient gewonnen.”

aoe 15 Juni, 2020 09:40