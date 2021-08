Cabral zeigt nächste Gala – das sagt er zu den Transfergerüchten

Cabral hat beim 3:1-Sieg des FC Basel in den Conference League-Playoffs gegen Hammarby den nächsten Glanzauftritt hingelegt. Dem 23-Jährigen sind gleich alle drei Treffer der Bebbi erzielt. Im Anschluss an die Partie äussert er sich auch zu seiner Zukunft.

Der sichtlich gut gelaunte Südamerikaner betont in erster Linie, dass es ihm beim FCB derzeit sehr gut gefällt. “Ich habe beim FCB noch 2 Jahre Vertrag und im Moment bin ich in Basel sehr glücklich”, sagt Cabral gegenüber “SRF” und führt aus: “Es fühlt sich unglaublich an. Hier vor diesen Fans zu spielen, ist immer wieder sehr schön.”

Der Torjäger spielt seit zwei Jahren in Basel und gibt dort in der Offensive den Ton an. Längst hat er Begehrlichkeiten von Klubs aus europäischen Topligen geweckt. Bis Ende des Monats ist ein Transfer noch möglich, danach können die FCB-Fans vorerst aufatmen.

psc 20 August, 2021 10:16