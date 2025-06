Dan Ndoye steht kurz vor Napoli-Wechsel - der FC Basel profitiert

Der Schweizer Nati-Stürmer Dan Ndoye steht kurz vor einem Serie A-internen Wechsel von Bologna zu Napoli. Von diesem Wechsel profitiert auch der FC Basel.

Die Bebbi haben sich nach Informationen von 4-4-2.ch nämlich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent gesichert. Die Gesamtablöse für Ndoye könnte bei einem Wechsel nach Neapel gemäss italienischen Medienberichten rund 40 Mio. Euro betragen. Nun würde der FCB wohl nicht einen Viertel dieser Gesamtsumme, also 10 Mio. Euro erhalten. Die bereits beim Wechsel nach Bologna geflossene Ablöse könnte abgezogen werden. Auch so wartet auf den FCB aber immer noch eine Millionensumme im Bereich von rund 6 - 8 Mio. Euro.

Berichten zufolge ist sich Ndoye mit Napoli bereits über die Vertragsmodalitäten einig: Von einem Fünfjahresvertrag bis 2030 und einem Jahressalär von 3 Mio. Euro ist etwa bei Transferexperte Nicolo Schira die Rede. Bologna hat bereits zwei potentielle Nachfolger im Blick.

psc 20 Juni, 2025 09:11