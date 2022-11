David Degen kündigt für die Rückrunde einen anderen FCB an

Der FC Basel durchlebt eine turbulente Saison mit vielen Aufs und Abs. Die am Donnerstag in Armien gesicherte Qualifikation für die K.o.-Runde in der Conference League wird von den Bebbi gefeiert. Auch Klubboss David Degen ist sehr erleichtert über den Einzug in die Achtelfinal-Playoffs. Im Hinblick auf die Rückrunde kündigt er einen anderen FCB an.

Der 39-Jährige benennt die Schwäche der Bebbi in der bisherigen Spielzeit im Gespräch mit der «Basler Zeitung» sehr klar. «Im Moment fehlt es schlicht an der Konstanz, aber ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. In der Rückrunde werden wir einen anderen FCB sehen», sagt Degen. Die Qualität in der Mannschaft sei absolut vorhanden: «Ich glaube an diese Mannschaft. Auch wenn es viele Experten in der Schweiz anders sehen. Aber ich lasse mir das nicht schlecht reden. Ich finde, wir haben ein Team mit guter individueller Klasse.»

Natürlich müsse man eine Analyse machen, weshalb das eine oder andere noch nicht zusammengepasst. Dies werde geschehen, sobald die letzten Partien in diesem Jahr gespielt sind.

Keinen Hehl macht Degen aus der Tatsache, dass der Verbleib in der Conference League für den FCB finanziell sehr wichtig ist. Weitere Kosteneinsparungen sind trotzdem geplant: «Wir sind noch lange nicht dort, wo wir mit den Kosten hinwollen. Deshalb ist dieser Erfolg wichtig. Doch im Vordergrund steht, dass sich der Trainer und die Mannschaft für ihre Leistung belohnt haben.»

Man könne keine fertigen Spieler holen und trage weiterhin auch noch einige Altlasten: » Deshalb braucht es kreative Lösungen. Ich bin der Meinung, wir haben eine Mannschaft mit individuell sehr guter und guter Qualität. Dennoch müssen wir gewisse Strukturen anpassen. Wir sind nicht blind und gehen mit uns hart ins Gericht. Aber man kann nicht von heute auf morgen alles ändern.» Auf dem langen Weg will Degen vor allem auch mit Demut operieren.

