David Degen: “Patrick Rahmen ist unser Trainer und bleibt unser Trainer”

David Degen übernimmt beim FCB die Aktienanteile des bisherigen Präsidenten Bernhard Burgener und wird somit zur neuen grossen Figur im Verein. Er stellt auf der Pressekonferenz klar, dass Interimscoach Patrick Rahmen auch zum Start der neuen Saison Cheftrainer bleiben wird.

Der 52-Jährige übernahm Anfang April von Ciriaco Sforza. Seither führte er die Mannschaft zu drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Der FCB ist derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und versucht diesen in den drei verbleibenden Spielen zu verteidigen. Klar ist bereits, dass Rahmen das Team auch in der kommenden Saison betreuen wird. “Patrick Rahmen ist unser Trainer und bleibt unser Trainer”, stellt der neue Mehrheitsaktionär David Degen klar. Er führt aus: “Es ist klar jeder muss performen. Aber Stand heute ist Patrick Rahmen in der nächsten Saison Trainer der 1. Mannschaft.”

psc 11 Mai, 2021 15:40