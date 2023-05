Der angeschlagene Cabral kann gegen den FC Basel spielen

Der Einsatz von Arthur Cabral im Hinspiel des Conference League-Halbfinals zwischen Florenz und dem FC Basel stand lange auf der Kippe. Jetzt ist klar, dass der 25-jährige Brasilianer mittun kann.

Fiorentinas Trainer Vincenzo Italiano bestätigt am Tag vor der Partie, dass Cabral beim Abschlusstraining dabei war und gegen seinen früheren Klub spielen kann. Der Torjäger musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren. Vor seiner Blessur zeigte er sich treffsicher wie zu besten Basler Zeiten. In der Conference League sind ihm in dieser Spielzeit bereits sechs Treffer gelungen.

psc 10 Mai, 2023 15:15