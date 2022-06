Der FC Basel blickt auf PSG-Sturmtalent Djeidi Gassama

Der FC Basel schielt weiterhin auf entwicklungsfähige ausländische Talente. Im Fokus steht unter anderem Djeidi Gassama von Paris St. Germain.

Der 18-jährige kommt Franzose kommt bei den Parisern bisher in der U19 zum Einsatz, wobei er auch schon sein Ligue 1-Debüt feierte. Nun will er den definitiven Sprung in den Erwachsenenfussball tätigen. Verschiedene Klubs werfen ein Auge auf ihn, darunter laut “Foot Mercato” auch der FC Basel. Die Bebbi haben unter Klubboss David Degen eine Transferstrategie entwickelt, die vor allem darauf abzielt, internationale Toptalente zu verpflichten, zu fördern und schliesslich durch spätere Verkäufe finanziellen Profit zu schlagen. Gassama würde ins gesuchte Profil passen. Die Konkurrenz beim Youngster ist allerdings gross. Auch der FC Brügge, Southampton und Gladbach haben ihn ins Visier genommen. Zudem steht der Flügelstürmer in Paris noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Ein ablösefreier Wechsel ist also nicht möglich.

psc 17 Juni, 2022 14:01