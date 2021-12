Der FC Basel pusht den Frauenfussball

Der Frauenfussball geniesst beim FC Basel mit der neuen Führung hohe Priorität.

Dies bestätigt CEO Dani Büchi im Interview mit der “bz”. Der Zürcher war in der Vergangenheit bereits bei GC bei den Fussballerinnern engagiert und bekennt sich nun auch beim FCB zu dieser Sparte. “Das ist mir persönlich ein riesiges Anliegen, weil ich an diese Bewegung glaube. Wir wollen die Professionalisierung vorantreiben, weil wir hier in Basel Möglichkeiten und die Infrastruktur haben, die es so nirgends in der Schweiz gibt. Und unser Ziel ist es, die Frauen-Abteilung in die FC Basel 1893 AG zu integrieren, spätestens nächsten Sommer.”

Die FCB-Frauen spielen in der Nationalliga A und belegen derzeit den 5. Tabellenplatz. Künftig wollen die Bebbi mit ihrem Frauenteam wohl auch die Spitzenteams Servette und FC Zürich angreifen.

psc 15 Dezember, 2021 10:26