Der FC St. Gallen entführt drei Punkte aus Basel

Dank einem Treffer in der Schlussphase gelingt dem FC St. Gallen in Basel ein Coup.

Die Espen gewinnen beim bislang in der Liga noch ungeschlagenen FCB mit 1:0. Das goldene Tor erzielt Elie Youan erst in der 87. Minute. Bis dahin wogt das spannende und attraktive Spiel hin und her. Beide Mannschaften kommen zu Chancen, können aber lange Zeit keine davon nutzen.

Durch die Niederlage verpasst es der FCB an der Spitze wegzuziehen. Der Vorsprung auf den FC Zürich beträgt nur noch einen Punkt, da der FCZ auswärts Servette mit 2:1 schlägt. YB liegt mit einem Spiel weniger vier Zähler zurück.

Im dritten Spiel des Super League-Sonntags schlägt der FC Lugano auswärts Lausanne mit 2:0.

⚽👀 Die Resultatübersicht vom heutigen Sonntag.

–

⚽👀 Aperçu des résultats de dimanche. pic.twitter.com/kgKO045DZq — Swiss Football League (@News_SFL) November 7, 2021

psc 7 November, 2021 18:32