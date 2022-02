Differenzen mit dem FC Basel: Youngster Tresor Samba entschloss sich für Abgang

Der Wechsel von FCB-Youngster Tresor Samba ins Tessin ist früher erfolgt als zunächst angenommen.

Der 19-jährige Stürmer stand beim FC Basel eigentlich bis Ende Saison unter Vertrag. Die Bebbi wollten den Kontrakt mit dem besten Torschützen der U21 in der Promotion League eigentlich verlängern und starteten Ende des letzten Jahres Gespräche. Zu einer Einigung kam es wegen völlig unterschiedlicher Lohnvorstellungen indes nicht. Und so entschloss sich Samba Anfang dieses Jahres für einen Wechsel ins Tessin. Nun wird er ab sofort bei der AC Bellinzona auflaufen, die in der Promotion League gegen Breitenrein um den Aufstieg kämpft und personell massiv aufgerüstet hat. Das Kapitel Samba und FCB ist somit zumindest vorerst geschlossen. Der gebürtige Zürcher spielte dort seit der U17.

psc 17 Februar, 2022 09:58