Rückkehrer Dimitri Oberlin darf wieder für den FC Basel auflaufen

Der FC Basel kann in der Super League ab sofort auf Rückkehrer Dimitri Oberlin setzen.

Die Transferkommission der Swiss Football League hat dem Klub grünes Licht für die Qualifikation des 22-Jährigen gegeben. Der zuletzt vom FCB an den belgischen Klub Zulte Waregem ausgeliehene Stürmer wartet noch auf die Freigabe des belgischen Fussballverbandes. “Der Spieler wurde am 23. Mai 2020 von seinem Klub Waregem nach Abbruch der Saison in Belgien infolge Covid-19 von sämtlichen arbeitsvertraglichen Pflichten freigestellt. Das Härtefallgesuch wird gutgeheissen”, schreibt die unabhängige Kommission in ihrem Entscheid. Der Vertrag von Dimitri Oberlin mit dem FC Basel läuft noch bis Juni 2021.

Das Training bei den Bebbi hat der Angreifer schon seit einiger Zeit wieder aufgenommen.

psc 2 Juli, 2020 14:27