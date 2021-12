Eray Cömert schaut sich Besiktas-Spiel an

Eray Cömert will dem FC Basel im Januar den Rücken zudrehen. Der Innenverteidiger hat sich für sein Vorhaben offenbar schon mal ein genaueres Bild von der Besiktas-Infrastruktur gemacht.

Kurz vor Weihnachten war Eray Cömert offenbar noch mal im Interesse seiner Karriere unterwegs. Dem türkischen Portal “Ajansspor” zufolge war der wechselwillige Innenverteidiger am Donnerstagabend im Istanbuler Vodafone Park zugegeben, um sich die Partie zwischen Besiktas und Göztepe anzuschauen.

Der Istanbuler Spitzenklub will Cömert im Januar unter vertrag nehmen. Das Interesse von der Schwarzmeerküste ist mitnichten neu aufgekommen. Schliesslich wollte Besiktas den 23-Jährigen angeblich schon im Sommer in den Kader holen. Die Verhandlungen scheiterten aber auf der Zielgeraden.

Cömert kam beim FC Basel in der Super League letztmals Mitte Oktober zum Einsatz. Der Abwehrspieler sieht mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft seinen Platz in der Nati gefährdet und zieht aufgrund seiner unbefriedigenden Situation am Rheinknie einen Wechsel in Betracht.

Die Bebbi werden dem Gesuch sehr wahrscheinlich nicht im Weg stehen. Da Cömerts Vertrag nach dieser Saison aufläuft, könnte der FCB somit wenigstens noch eine Mini-Ablöse kassieren.

aoe 25 Dezember, 2021 14:49