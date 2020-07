Europa League: Shakhtar oder Wolfsburg warten auf den FCB

Der FC Basel trifft bei einer Qualifikation für das Viertelfinale der Europa League auf.

Zunächst müssen die Bebbi im Achtelfinal noch Eintracht Frankfurt aus dem Weg räumen. Die Chancen stehen nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel gut, zumal der Super Ligist im heimischen St. Jakob-Park antreten kann.

Der weitere Weg des FCB bis zu einem allfälligen Finalspiel wurde per Auslosung in Nyon bestimmt.

Die Viertelfinal-Spiele der Europa League lauten:

Spiel 1: VfL Wolfsburg/Shakhtar Donezk – Eintracht Frankfurt/FC Basel

Spiel 2: LASK/Manchester United – Istanbul Basaksehir/FC Kopenhagen

Spiel 3: Inter Mailand/Getafe – Rangers FC/Bayer Leverkusen

Spiel 4: Olympiakos/Wolverhampton – FC Sevilla/AS Roma

In den Halbfinals treffen die Sieger aus den Spielen 4 & 2 sowie 1 & 3 aufeinander. Der FC Basel könnte es in einem allfälligen Halbfinale also beispielsweise mit Inter oder Leverkusen zu tun bekommen.

Die K.o.-Spiele ab Viertelfinal werden in Deutschland ausgetragen und finden vom 10. bis 21. August statt.

