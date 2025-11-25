Ex-Bebbi Anton Kade kommt in Augsburg immer besser in Fahrt

Flügelspieler Anton Kade hat sich im Sommer nach drei Jahren beim FC Basel in Richtung Bundesliga verabschiedet. In Augsburg kommt der 21-Jährige immer besser in Fahrt.

Nachdem der Ex-Herthaner zunächst noch von Verletzungsproblemen zurückgebunden wurde, hat er es zuletzt regelmässig in die Startelf geschafft. Beim 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV gelang Kade am vergangenen Wochenende auch sein erster Treffer für den neuen Klub. Von Augsburgs Trainer Sandro Wagner gab es für den Offensivspieler ein Sonderlob: "Er ist wie ein Windhund. Es ist wirklich verrückt, wie viel und wie schnell er läuft."

Kader, der im Sommer etwas mehr als 2 Mio. Euro kostete, hat sich beim FCA auf der rechten Seite nun festgespielt. Dort kann er unter anderem mit seiner Laufstärke und seinem Offensivdrang glänzen. Wagner führte nach der Partie gegen den HSV aus: "Ich bin sehr froh, dass wir ihn kriegen konnten, die sportliche Führung war total überzeugt von ihm. Und ich wundere mich immer noch, dass wir ihn so bekommen haben, als U-Nationalspieler und Schweizer Meister."

Peter Schneiter 25 November, 2025 12:30