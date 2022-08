Ex-FCB-Coach Patrick Rahmen tauscht sich regelmässig mit Alex Frei aus

Patrick Rahmen musste seinen Posten als Cheftrainer des FC Basel im vergangenen Februar räumen, nachdem die Klubleitung einen anderen Weg gehen wollte. Trotz des damals unschönen Vorgangs hat er sich keineswegs mit Klubboss David Degen zerstritten. Und wie der 53-jährige Ur-Basler einräumt, tauscht er sich auch regelmässig mit dem amtierenden FCB-Coach Alex Frei aus.

Frei sei der “der richtige Trainer für den FC Basel, und ich hoffe, er erhält die Zeit, um die talentierte Mannschaft zum Fliegen zu bringen”, sagt Rahmen im Interview mit dem “Blick” und führt aus: “Wir stehen regelmässig in Kontakt, dabei geht es um die Spieler des FCB, die in der U21-Nati sind.” Direkt über den FCB bzw. die Arbeit Freis wird also laut Aussage des amtierenden U21-Nati-Coaches eher nicht gesprochen.

Diesbezüglich könnte er aber im Austausch mit David Degen stehen. Rahmen legt Wert darauf zu betonen, dass es keine Animositäten zwischen den beiden gibt oder gab: “Wir hatten teils unterschiedliche Sichtweisen, aber längst nicht in allen Punkten. Wir haben uns seit der Trennung mehrmals gesehen, da ist nichts hängen geblieben.” Rahmen stellt auch klar, dass sich während seiner Zeit in Basel von der Klubführung nie jemand in seine Arbeit als Trainer, etwa bezüglich Aufstellung, eingemischt habe.

