Ex-FCB-Goalie Djordje Nikolic spielt jetzt in Ungarn

Der frühere FCB-Keeper Djordje Nikolic hat in Ungarn eine neue Herausforderung gefunden.

Der 25-jährige Serbe, der zwischen 2016 und diesem Sommer beim FC Basel unter Vertrag stand, wurde bereits am vergangenen Wochenende als Neuzugang beim ungarischen Erstligisten Ujpest Budapest vorgestellt. Die Bebbi entschieden sich in diesem Sommer, den Vertrag mit Nikolic nicht mehr zu verlängern, was diesem nun einen ablösefreien Wechsel ermöglicht hat. Für den FCB lief er 25 Mal auf. Als Nummer 1 konnte er sich allerdings nicht langfristig etablieren.

Djordje Nikolic lila-fehérben!

Szerb válogatott hálóőrrel erősítünk 👐⚽

Részletek: https://t.co/yOUqQ7ileB pic.twitter.com/1b4qEMtXm9 — Újpest FC (@ujpestfc1885) September 2, 2022

psc 6 September, 2022 14:45