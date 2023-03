Ex-FCB-Profi Noah Katterbach könnte fix zum HSV wechseln

Bis zu Beginn dieses Jahres stand Aussenverteidiger Noah Katterbach beim FC Basel unter Vertrag, ehe er sich in Richtung 2. Bundesliga zum Hamburger SV verabschiedete. Dort könnte der 21-Jährige unter Umständen permanent bleiben.

Am Rheinknie wurde der Linksfuss nicht wirklich glücklich und musste sich während seines einjährigen Aufenthalts häufig mit einer Reservistenrolle begnügen. In Hamburg läuft es für den deutschen U21-Nationalspieler nun deutlich besser. Beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg durfte Katterbach am Samstag sogar über 90 Minuten ran.

Die Hanseaten könnten den nach wie vor beim 1. FC Köln unter Vertrag stehenden Profi im Sommer laut «Bild» dank einer Kaufoption fix übernehmen. Eine Entscheidung wird aber erst im Frühling bzw. Sommer fallen. Die Leihe läuft vorerst bis Ende Juni. Katterbach selbst hatte zuletzt betont, dass er gerne in Hamburg bleiben würde.

psc 6 März, 2023 17:59