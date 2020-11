Wie der Erstligaaufsteiger, der zum Red Bull-Konzern gehört, am Mittwochabend bekanntgab, wird der 20-jährige Mittelfeldspieler bis Dezember 2021 vom Esporte Clube Bahia ausgeliehen. Die Leihgebühr soll rund 190’000 Euro betragen. RB verfügt für Ramires zudem über eine Kaufoption in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Bahia hat sich für jenen Fall eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent gesichert.

In der letzten Saison kam der Mittelfeldprofi für den FCB nur zu 11 Einsätzen. Eine Kaufverpflichtung trat dadurch nicht in Kraft.

Chega mais, Ramires! O meia, de 20 anos, é o novo reforço do Massa Bruta para a disputa do Campeonato Brasileiro! Ele já treina com o elenco e assinou contrato até dezembro de 2021!#BemVindoRamires#RedBullBragantino #MassaBruta pic.twitter.com/xtofzEH5uJ

— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 18, 2020