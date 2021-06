Ex-FCB-Verteidiger Omar Alderete bereits vor Abgang bei der Hertha?

Der paraguayische Verteidiger Omar Alderete wechselte im Hinblick auf diese Saison vom FC Basel zur Hertha. Nun könnte der 24-Jährige bereits wieder wechseln.

Der zweikampfstarke Innenverteidiger konnte sich in Berlin nicht vollends durchsetzen. Trainer Pal Dardai scheint in der zentralen Abwehr eher auf andere Spieler zu setzen. Alderete droht in der kommenden Saison die Rolle als Innenverteidiger Nummer 4 oder sogar 5. Dies würde wohl mit wenig Einsatzzeiten einhergehen. Laut “fussballtransfers.com” könnte sich für den Südamerikaner nun aber eine Option für einen Wechsel ergeben: Ligue 1-Klub HSC Montpellier soll Interesse am paraguayischen Nationalspieler bekunden.

Gespräche zwischen den Klubs sollen bereits laufen. Es scheint um eine Leihe mit oder ohne Kaufoption zu gehen.

Alderete stiess im Sommer 2019 erstmals nach Europa und zeigte im Anschluss beim FC Basel eine überzeugende Saison. Dies hat das Interesse von Klubs aus den Topligen geweckt. Im vergangenen Oktober entschied er sich für die Offerte der Hertha.

8 Juni, 2021