Exklusiv: FC Basel in fortgeschrittenen Verhandlungen wegen Metinho-Abgang

Der FC Basel steht vor drastischen Veränderungen, im Wandel wird sich vor allem das Kader befinden. Zu den Verkaufskandidaten gehört Metinho, der einem Abgang offenbar nicht mehr ganz so weit entfernt ist.

Andreas Herrmann wird in den nächsten Wochen viel an sein Smartphone gebunden sein. Der neue Technischen Direktor des FC Basel wird sich künftig unter anderem für die Gestaltung des Kaders verantwortlich zeigen.

Herrmann und Co. haben dabei eine wichtige Aufgabe – durch Spielerverkäufe sollen wichtige Einnahmen generiert werden, die aufgrund des verpassten Europacups fehlen. Der Umbruch dürfte grösser sein als im Vorjahr, als die wichtigsten Spieler gehalten werden konnten.

Auf einzelne Personalien wollte FCB-Boss David Degen im Interview mit «blue Sport» nicht detailliert eingehen. «Ich höre immer nur, dass dieser und dieser Spieler gehen will. Aber dann müssen die Angebote da sein. Aber der Umbruch wird sicher deutlich sein.»

FC Basel erreichen Angebote für Metinho

Und die Angebote sind da – zumindest für Metinho. Nach Informationen von 4-4-2.ch befindet sich der FCB in fortgeschrittenen Verhandlungen mit zwei namentlich bisher nicht bekannten Klubs. Beide Interessenten haben für Metinho bereits Angebote abgegeben. Die Gespräche dauern an und es gehe in die richtige Richtung, ist zu hören.

Der SC Braga soll sich zuletzt über verschiedene Mittelsmänner nach Metinho erkundigt haben. Basel hat mittlerweile einen stabilen Draht nach Portugal, Finn van Breemen soll kurz vor dem Wechsel zum FC Famalicão stehen. In der jüngeren Vergangenheit gab der FCB bereits Roméo Beney und Adrian Leon Barisic nach Portugal ab.

In einer durchzogenen Basler Saison war Metinho einer der wenigen Lichtblicke, auch wenn der 23-Jährige in den vergangenen Wochen immer mal wieder schwache Auftritte in seinem Repertoire hatte. Aufgrund seines noch jungen Alters und des enormen Potenzials hat Metinho trotzdem einen grossen Markt.