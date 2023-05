Fans diesmal dabei: FCB erhält grosses Ticketkontingent für Match in Fiorentina

Im Gegensatz zur Viertelfinal-Partie in Nizza, wo die FCB-Fans von den französischen Behörden letztlich ausgesperrt wurden, steht den Bebbi diesmal ein grosses Ticketkontingent zur Verfügung, wie die Basler am Dienstag kommunizieren.

Letzt Abklärungen bezüglich des Verkaufs laufen noch. In Kürze werden detaillierte Informationen verkündet. Die Partie findet am 11. Mai statt. Eine Woche drauf empfängt der FC Basel die Fiorentina zum Rückspiel im Basler St. Jakob-Park.

ℹ️ Wir haben von der ACF Fiorentina ein grosses Kontingent an Gast-Tickets erhalten und stehen nun in letzten Abklärungen betreffend deren Verkauf. Die Infos betreffend dem Bezug der Auswärtstickets folgen in den kommenden Tagen. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung…

