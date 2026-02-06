Der FC Basel gibt ein Angebot für Nati-Verteidiger Becir Omeragic ab

Der FC Basel bemüht sich bei seiner Suche nach Verstärkung für die Abwehr um den Schweizer Nationalspieler Becir Omeragic.

Der 24-jährige Verteidiger läuft seit zweieinhalb Jahren für Montpellier auf und ist Kapitän der Franzosen. In der vergangenen Spielzeit setzte es mit dem Abstieg aus der Ligue 1 eine grosse Enttäuschung ab. Omeragic war sich in der Folge mit Nizza eigentlich über einen Wechsel einig, hielt seinem bisherigen Klub dann aber doch die Treue. Laut «Foot Mercato» versucht der FCB nun den früheren FCZ-Profi in die Schweiz zurückzuholen.

Vertraglich ist der Abwehrspieler aktuell bis 2028 an Montpellier gebunden. Seit 2020 hat er insgesamt sieben Länderspiele für die Schweiz bestritten. Zuletzt hatte ihn Nati-Coach Murat Yakin im vergangenen November für die beiden WM-Qualispiele gegen Schweden (4:1) und den Kosovo (1:1) aufgeboten, aber dann nicht eingesetzt. Eine WM-Teilnahme ist für Omeragic absolut möglich – aber noch lange nicht garantiert.