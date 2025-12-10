Der FC Basel darf sich gegen Aston Villa auf grosse Kulisse freuen

Der FC Basel darf sich für die Europa League-Partie gegen Aston Villa am Donnerstagabend auf einen gut besuchten St. Jakob-Park freuen.

Wie die "Basler Zeitung" berichtet, wurden bis Mittwochmittag bereits 26'500 Tickets verkauft. Die Basler Regierung empfiehlt den Zuschauern mit dem ÖV anzureisen. Die Polizei geht von einer ruhigen und gesitteten Lage aus. Ausschreitungen oder Vorfälle werden zumindest vorab keine erwartet.

Der FCB kann gegen den Tabellendritten der Premier League aus dem Vollen schöpfen. Kein einziger Spieler ist verletzt. Trainer Ludovic Magnin hat die Qual der Wahl.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 15:09