Der FCB bemüht sich um Luzerns Shooting Star Ardon Jashari

Der FC Basel buhlt um den Luzerner Defensivstrategen Ardon Jashari.

Der 19-Jährige hat sich in der Innerschweiz unter Trainer Mario Frick sofort zum Fixstartet im defensiven Mittelfeld entwickelt und kam seit Beginn des Jahres zu insgesamt 21 Einsätzen. In der Barrage erzielte er im Hinspiel einen wichtigen Treffer. Laut “Blick” möchte sich der FC Basel nun die Dienste am Luzerner Eigengewächs sichern, das noch bis 2025 unter Vertrag steht. Auch In der Schweizer U21-Nati ist Jashari inzwischen etabliert.

psc 1 Juni, 2022 14:30