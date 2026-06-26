Der FC Basel veranstaltet eine FCB Date Night

Die Saisonkartenbesitzer des FC Basel kommen am Abend des 16. Juli zu einem besonderen Highlight im Joggeli.

Wie der Verein mitteilt, findet dann erstmals die «FCB Date Night» statt. Dabei wird die Saison 2026/27 offiziell eröffnet. Eingeladen sind alle Inhaber von Saisonkarten.

Der Anlass wird von 18 bis 21 Uhr durchgeführt. Dabei werden die Teams der Saison 2026/27 vorgestellt. Es gibt Kurztalks mit Spielern und Spielerinnen sowie dem Staff und es besteht die Möglichkeit, Autogramme zu erhalten.

An Food- und Getränkeständen gibt es Verpflegungsmöglichkeiten. Es soll eine Sommerabendstimmung entstehen, die auch von Musik umrahmt wird. Zudem gibt es noch Überraschungen rund um den FCB.

Einzige Voraussetzung ist der Besitz einer Saisonkarte. Diese können online und im Fanshop nach wie vor bezogen werden.