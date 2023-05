Der FC Basel wird gegen die Fiorentina in ausverkauftem St. Jakob-Park spielen

Der FC Basel wird in der kommenden Woche im Conference League-Halbfinal gegen die AC Fiorentina in einem ausverkauftem Stadion spielen können.

Am Montagabend waren für die Partie nur noch etwas mehr als 1.000 Tickets verfügbar. Diese werden bis zum Spiel am 18. Mai sicherlich auch noch weggehen. Das Rückspiel wird damit vor einer grossen und würdigen Kulisse stattfinden. Bereits in dieser Woche steht in Florent das Hinspiel an. Der FC Basel träumt vom Einzug in das Conference Finale am 7. Juni in Prag.

psc 9 Mai, 2023 13:39