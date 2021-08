FC Basel fragt wegen Diallo-Leihe an

Um Spielpraxis auf höchstem Niveau zu erhalten, soll Amad Diallo Manchester United noch in den kommenden Wochen auf Leihbasis verlassen. Der FC Basel scheint interessiert.

Amad Diallo könnte schon bald für den FC Basel auflaufen. Wie der italienische “Sky”-Ableger berichtet, haben die Bebbi bezüglich einer Ausleihe des Talents von Manchester United angefragt. Crystal Palace, Bundesliga- und andere Klubs aus der Premier League sollen allerdings ebenfalls interessiert sein. Im Gespräch ist eine Ausleihe bis 2022.

United hatte sich Diallo erst im Januar dieses Jahres in den Kader geholt. Der 19-Jährige liess sich zuvor bei Atalanta Bergamo ausbilden und gilt als Riesentalent – immerhin zahlte der englische Rekordmeister satte 21,3 Millionen Euro Ablöse. Sollte sich Basel tatsächlich mit Diallo verstärken können, wäre es ein absoluter Coup.

Diallo, der in der Offensive jede Position bekleiden kann, spielte in der vorigen Saison für Atalanta in der Champions League und später im United-Trikot in der Europa League. Gegen Ende der Spielzeit wurde Diallo ausserdem dreimal in der Premier League eingesetzt.

aoe 14 August, 2021 11:14