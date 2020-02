Der FC Basel glänzt und siegt auf Zypern

Der FC Basel zeigt nach schwierigen und wenig erfolgreichen letzten Wochen im Hinspiel der Europa League-Sechzehntelfinals einen ganz starken Auftritt und gewinnt bei APOEL Nikosia mit 3:0.

Das Skore hätte sogar noch höher ausfallen sollen: Die Bebbi dominieren das Heimteam über 90 Minuten und erspielen sich Chancen zuhauf. Drei davon nützen Raoul Petretta (16.), Valentin Stocker (53.) und Cabral (66.) zum hochverdienten Auswärtssieg.

Damit ist das Tor zu den Achtelfinals vor dem Rückspiel sperrangelweit offen. Jene Partie findet bereits in der kommenden Woche statt. Zuvor empfängt der FCB am Sonntag in der Super League noch Servette.

psc 20 Februar, 2020 22:49