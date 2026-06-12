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Grippo kommt hinzu

Der FC Basel komplettiert seinen Staff mit einer weiteren Personalie

Autor: | Publiziert: 12 Juni, 2026 15:21
Der FC Basel komplettiert seinen Staff mit einer weiteren Personalie

Der FC Basel hat den Trainerstaff für die kommende Saison komplettiert: Der bisherige Talent Manager Simone Grippo übernimmt in der 1. Mannschaft eine prominente Rolle.

Wie die Bebbi mitteilen, fungiert er ab sofort als Assistenztrainer von Chefcoach Stephan Lichtsteiner. Ebenfalls neu zum Trainerteam stösst Mario Cantaluppi, wie bereits Anfang Juni verkündet wurde. Luigi Nocentini bleibt dem Trainerteam als Co-Trainer erhalten.

Als neuer Talent Manager fungiert künftig Pascal Bader. Er kommt als Bindeglied zwischen der 1. Mannschaft und der Nachwuchsabteilung zum Einsatz.

Der Staff rund um das Profiteam des FCB sieht somit in der Saison 2026/27 wie folgt aus:

    • Cheftrainer: Stephan Lichtsteiner
    • Assistenztrainer: Mario Cantaluppi, Simone Grippo, Luigi Nocentini
    • Torwarttrainer: Gabriel Wüthrich
    • Athletiktrainer: Archie Ogden, Roger Thöni
    • Videoanalyse: Yannic Hess, André Santos
    • Talent Manager: Pascal Bader

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