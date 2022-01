Der FC Basel schnappt sich Köln-Profi Noah Katterbach

Der FC Basel wird sich aller Voraussicht nach den deutschen Linksverteidiger Noah Katterbach vom 1. FC Köln schnappen.

Wie der “Kölner Stadt-Anzeiger” berichtet, wird der 20-Jährige zunächst bis im Sommer ans Rheinknie ausgeliehen. Katterbach stammt aus der Jugend der Kölner, musste sich in dieser Saison aber mit einem Platz in der zweiten Mannschaft begnügen. 18 Spiele in der Regionalliga und nur eines in der Bundesliga stehen zu Buche. Dem Bericht zufolge haben Katterbach, der 1. FC Köln und der FC Basel bereits eine Einigung über eine Leihe erzielt. Die offizielle Verkündung soll in Kürze erfolgen. Der FC Basel sucht schon länger nach einem Linksverteidiger und wurde nun fündig.

Update: Köln bestätigt am Montagmorgen, dass Katterbach für Vertragsgespräche (wohl mit dem FC Basel) freigestellt wurde und nicht am Mannschaftstraining teilnimmt.

ℹ Noah Katterbach ist für Gespräche freigestellt und wird daher nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. #effzeh pic.twitter.com/dwWurJ6BR8 — 1. FC Köln (@fckoeln) January 17, 2022

psc 17 Januar, 2022 09:52