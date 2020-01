Der FC Basel verleiht Konstantinos Dimitriou

Der griechische Verteidiger Konstantinos Dimitriou vom FC Basel verbringt den Rest der Saison in der Challenge League beim FC Wil.

Der 20-Jährige stiess im Sommer 2018 von PAOK Saloniki zum FCB, konnte sich da bei den Profis bislang aber nicht durchsetzen. In der Hinrunde kam er nur zu je einem Super League- und Cupeinsatz. Sechsmal lief er für die U21 in der Promotion League auf. Nun wird Dimitriou bis Saisonende an Wil ausgeliehen. Dort soll er vermehrt Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Basel ist bis 2022 datiert.

psc 9 Januar, 2020 10:44