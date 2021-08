Dem FC Basel geht ein ManUtd-Talent durch die Lappen

Der Youngster sollte ursprünglich von Manchester United ans Rheinknie wechseln. Von der Insel ist nun aber zu vernehmen, dass sich die Bebbi und die Red Devils bezüglich der Rahmenbedingungen des Transfers und der Kompensationen nicht einigen konnten. Deshalb wird Traoré definitiv nicht für den FCB auflaufen. Die Suche nach anderen Abnehmern geht weiter. Der Youngster hätte ins Beuteschema der Basler gepasst, die sich in diesem Sommer gleich mit mehreren talentierten ausländischen Spielern verstärkt haben.

Turnaround because FC Basel did not find an agreement with Manchester United on training compensation. Aliou Traoré will not sign at FC Basel. Discussions with other clubs in progress #Mercato #RMCLive #Mufc

