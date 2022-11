Für den FC Basel geht es in Armenien um mehr als 1 Million

Für den FC Basel steht beim Conference League-Spiel bei Pyunik Jerewan am Donnerstagabend auch finanziell sehr viel auf dem Spiel.

Natürlich geht es in erster Linie um das europäische Überwintern. Gewinnt der FC Basel könnten aber Zusatzeinnahmen von mehr als 1 Mio. Euro winken. Die Summe setzt sich zusammen aus der Siegprämie von 500’000 Euro, dem UEFA-Bonus für den Gruppensieg in Höhe von 650’000 Euro und die Prämie für das Erreichen der Achtelfinals, die 600’000 Euro beträgt. Allerdings: Für dieses Szenario muss auch Slovan Bratislava mitspielen. Die Slowaken liegen wegen der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen in der Tabelle vor den punktgleichen Bebbi. Heisst: Um sie noch abzufangen muss der FCB mehr Punkte sammeln als Slovan. Diese spielen auswärts bei Zalgris Vilnius.

Weitere UEFA-Prämien kann der FCB im laufenden Wettbewerb sammeln, solange er nicht ausscheidet. Sollten die Basler in Armenien verlieren, dürfte hingegen Schluss sein. Eine Niederlage gilt es also in jedem Fall zu verhindern. Ein Remis würde das Weiterkommen garantieren.

psc 3 November, 2022 14:22