Der FC Basel könnte nach Kabinen-Brand das Eishockey-Stadion nutzen

Der FC Basel möchte das Heimspiel gegen Sion am 26. April wie geplant durchführen. Nach dem verheerenden Brand im Kabinentrakt ist dies ein organisatorischer Kraftakt. «Helfen» könnte das Eishockey-Stadion.

Die Schwierigkeit für die Durchführung der kommenden Heimspiele in der Championship ist das Finden eines Kabinen-Provisoriums. Die St. Jakob-Halle könnte diesbezüglich laut «Blick» Abhilfe schaffen. Die genannte Distanz ist allerdings ein Problem: Sowohl zum Aufwärmen, wie auch zur Pause müsste die Strecke für die Spieler zurückgelegt werden.

Kürzer war da der Gang zu einem öffentlichen Fitness-Studio, das sich im gleichen Gebäude-Komplex befindet wie der St. Jakob-Park. «Der Club arbeitet mit Hochdruck daran, geeignete alternative Lösungen zu evaluieren, und hat bereits erste mögliche Provisorien gefunden», heisst es von Seiten des Vereins. Noch bleiben einige Tage Zeit, eine Lösung zu finden.

Das verschobene Auswärtsspiel in Thun am Samstag findet definitiv statt.