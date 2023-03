Der FC Basel hat einen neuen CEO: Chris Kauffmann übernimmt

Der Verwaltungsrat des FC Basel hat in Person von Chris Kauffmann einen neuen CEO ernannt.

Der 52-jährige Ökonom ist seit Herbst 2022 bereits als Chief Growth Officer beim FC Basel tätig und übernimmt per sofort die operative Gesamtleitung – im Bereich Sport in enger Zusammenarbeit mit Verwaltungsratspräsident David Degen sowie Sportdirektor Heiko Vogel. Chris Kauffmann verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Strategie- und Unternehmensentwicklung für multinationale Marken- und Konsumgüter- sowie E-Commerce-Unternehmen.

Der Fokus der Arbeit von Kauffmann liegt nach Klubangaben auf der Etablierung eines nachhaltigen Geschäftsmodells, welches langfristigen sportlichen Erfolg ermöglicht.

Seinem Credo «Ein Club – ein Team – eine Zukunft» folgend, wird Kauffmann nebst den Bereichen Finanzen, Operations, Personal, Marketing und Verkauf, wirtschaftlich auch den Bereich Sport verantworten. David Degen sagt dazu: «Ich freue mich sehr, dass wir Chris Kauffmann für den FCB gewinnen konnten. Mit ihm haben wir einen Macher gefunden, welcher vielfältige Erfahrungen und breites Know-how mitbringt und der mit seiner integrierenden Art begeistern und motivieren, aber auch fordern kann.»

Chris Kauffmann hat an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt Betriebswirtschaft mit Fokus International Business, Corporate Strategy und Marketing studiert. Der Vater von drei Kindern lebt seit 15 Jahren mit seiner Familie in der Schweiz. Er war nach seinem Studium an der Goethe-Universität für namhafte internationale Unternehmen und Marken tätig. Zuletzt war er über neun Jahre lang für das im Lebensmittelbereich agierende globale Direktvertriebsunternehmen Juice Plus+ aktiv, wo er als Vice President Global Marketing & Strategy für die Strategie sowie die Bereiche Digital, Marketing und Business Development weltweit verantwortlich war.

Verwaltungsrat und Miteigentümer Dan Holzmann sagt: «Ich habe in den vergangenen Jahren intensiv mit Chris Kauffmann professionell zusammengearbeitet und bin überzeugt, dass er der richtige Mann für die operative Führung des FCB ist und dass er für die nachhaltige Entwicklung des Clubs die ideale Besetzung ist.» Kauffmann wird seine neue Funktion als CEO per sofort übernehmen.

psc 8 März, 2023 14:28