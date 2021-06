Der FC Basel blickt auf das portugiesische Sturmtalent Rafael Camacho

Der 21-Jährige war in der vergangenen Rückrunde innerhalb der portugiesischen Topliga an Rio Ave verliehen und erzielte in elf Einsätzen drei Treffer. Nun strebt Sporting Medienberichten zufolge eine definitive Trennung vom Angreifer an. Der FC Basel soll an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sein. Sporting würde einen definitiven Verkauf bevorzugen.

Camacho hat in seinem noch jungen Fussballerleben schon einiges gesehen. Zwischen 2013 und 2019 war er auch in den Nachwuchsakademien von Liverpool und Manchester City beschäftigt, ehe er in seine portugiesische Heimat zurückkehrte. Er kommt im Angriff vor allem auf dem linken Flügel zum Einsatz.

#Sporting want to sell Rafael Camacho as soon as possible. They signed Camacho for €5M in 2019.

FC #Basel want to sign Rafael Camacho on loan with an option to buy, but Sporting wants to sell him this summer.

There's NO future for Rafael Camacho at Sporting!

