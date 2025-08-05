Der FC Basel pusht für Inter-Youngster Tomás Palacios

Der FC Basel möchte sich unbedingt den argentinischen Innenverteidiger Tomás Palacios von Inter Mailand sichern.

Die Bebbi geben in der Personalie Vollgas, wie Fabrizio Romano berichtet. Der 22-jährige Abwehrspieler ist am Rheinknie demnach bereits seit Frühling ein Thema. Zuletzt war Palacios für ein halbes Jahr an Monza ausgeliehen und kam dort immerhin zu einigen Serie A-Einsätzen. Der FCB mit Sportchef Daniel Stucki glaubt offenbar fest an das Potential des gross gewachsenen Abwehrspielers (1.96 Meter).

Palacios ist noch bis 2029 an Inter gebunden. Welches Modell bei einem allfälligen Transfer infrage kommt, ist noch offen. Auch deutsche Vereine sollen an ihm dran sein. Inter hat grosses Mitspracherecht.

psc 5 August, 2025 17:55