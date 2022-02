Neuer Verteidiger: Der FC Basel will RB Leipzig-Profi Frederik Jäkel

Der FC Basel will bis zum Transferschluss am 15. Februar noch je einen neuen Stürmer und einen neuen Verteidiger verpflichten. Für die Defensive steht offenbar RB Leipzigs Profi Frederik Jäkel (20) im Fokus.

Nach Angaben der “Mitteldeutschen Zeitung” haben die Bebbi bereits eine Anfrage an den Bundesligisten gerichtet. Jäkel ist derzeit nach Belgien an KV Oostende ausgeliehen, was eine Verpflichtung für den FC Basel in diesem Winter erschwert. Der Super Ligist müsste sich nämlich auch noch mit den Belgiern einigen. Zudem ist fraglich, ob Leipzig den Profi fix oder auch gegen Kaufoption ziehen liesse. Eine Voraussetzung, die der FCB bei Transfers eigentlich hat, wobei sie zuletzt bei Fedor Chalov auch nicht erfüllt wurde.

Dem Vernehmen nach interessieren sich auch zahlreiche deutsche Zweitligisten sowie der niederländische Erstligist Vitesse Arnheim für Jäkel. Zu diesen Klubs könnte der Youngster allerdings erst im kommenden Sommer wechseln, da die Transferfenster in diesen Ländern bereits geschlossen sind.

Zum FCB wäre ein Transfer hingegen noch bis nächsten Dienstag möglich. Mit 1.94 Meter Körpergrösse verfügt Jäkel über Gardemasse für einen Innenverteidiger. Trotz seiner Grösse überzeugt er auch mit seiner Schnelligkeit. An RB ist er bis 2024 gebunden.

psc 11 Februar, 2022 10:49