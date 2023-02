Der FC Basel schickt Hilfsgüter in die Türkei

Der FC Basel tritt in dieser Woche zum Hinspiel der Conference League-Playoffs bei Trabzonspor an. Vorab schickt der Super Ligist Hilfsgüter in das von den Erdbeben geschüttelte Land.

Dies teilt die türkische Botschaft in Bern mit. Die gesammelten Hilfsgüter werden noch am Dienstag in die Türkei geschickt, wo nach den schweren Erdbeben in der vergangenen Woche weiterhin grosse Aufbauarbeit geleistet werden und viele zum Teil obdachlose Menschen unterstützt werden müssen. Das Spiel in Trabzon an der Schwarzmeerküste findet am Donnerstagabend wie geplant statt. Die Stadt blieb von den Beben verschont.

Update: Auch der FC Sion beteiligt sich an der Hilfsgüter-Aktion.

Der @FCBasel1893, der in der Play-off-Runde der UEFA European Conference League gegen unseren Vertreter @Trabzonspor antritt, wird heute die von ihnen gesammelten Hilfsgüter für unsere von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Bürger in unser Land senden. — Turkish Embassy Bern (@BernTurkEmbassy) February 13, 2023

Der FCB reist morgen tief betroffen in ein Land, das vor knapp einer Woche von einer riesigen Erdbebenkatastrophe erschüttert wurde. In solchen Momenten ist der Fussball absolut nebensächlich 🙏 (1/2)#MirSinBasel #FCBasel1893 #rotblaulive https://t.co/d6GVNWQwUu — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 14, 2023

𝗧𝗨𝗥𝗤𝗨𝗜𝗘 🇹🇷🙏🏻 Le FC Sion et ses joueurs, sous l’impulsion de Musa Araz, envoient du matériel aux personnes touchées par le séisme. Le milieu de terrain, buteur ému à Bâle, décrit les conditions sur place. ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) February 14, 2023

psc 14 Februar, 2023 15:41