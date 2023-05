Der FC Basel schielt auf Nigerias Abwehrtalent Benjamin Fredrick

Der FC Basel duelliert sich unter anderem mit RB Leipzig um die Unterschrift des 17-jährigen nigerianischen Verteidigers Benjamin Fredrick.

Der Youngster spielt noch in seiner Heimat und ist aktuell vom Simoiben FC an Nasarawa United ausgeliehen. Ausserdem kommt er bereits in der U20-Nationalmannschaft seines Landes zum Einsatz. Laut Transferexperte Fabrizio Romano buhlen neben dem FCB und Leipzig auch Midtylland, Brøndby, Malmö und die schwedischen Erstligisten Real Sociedad und Villarreal um das Abwehrtalent.

Ein Wechsel nach Europa im Sommer dürfte erfolgen. Zu welchem Verein ist indes noch offen.

psc 23 Mai, 2023 09:30