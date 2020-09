FC Basel stehen Quarantäne-Probleme bevor

Der FC Basel gastiert in der 2. Runde der Qualifikation für die Europa League am kommenden Donnerstag beim kroatischen NK Osijek. Nach der Partie müsste sich der Schweizer Topklub für zehn Tage Quarantäne begeben.

Drei Runden muss der FC Basel noch überstehen, um berechtigt zu sein, in der kommenden Saison an der Gruppenphase der Europa League teilzunehmen. In der 2. Quali-Runde gastiert der Schweizer Topklub am nächsten Donnerstag in Kroatien beim NK Osijek.

Das Delikate an der ganzen Situation: Kroatien wird ab Montag auf der Quarantäneliste des Bundesamt für Gesundheit (BAG) geführt. Als Folge dessen müssten sich die Basler Akteure inklusive Staff nach ihrem Auftritt an der Adriaküste in zehntägige Quarantäne begeben.

Am darauffolgenden Sonntag ist jedoch der 1. Spieltag in der Super League angesetzt, Basel empfängt im Joggeli den FC Vaduz. Gemäss der BAG-Vorgaben könnte der FCB somit nicht zum Spiel antreten.

Laut der “Basler Zeitung” arbeitet die UEFA gemeinsam mit den Schweizer und den kroatischen Behörden an einer Lösung. Möglicherweise wird die Partie auf neutralem Boden ausgetragen.

aoe 5 September, 2020 12:24