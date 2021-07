Der FC Basel angelt sich auch ein Talent von Inter Mailand

Der FC Basel rüstet weiter auf: Mit Sebastiano Esposito steht ein weiteres grosses Talent vor der Unterschrift bei den Bebbi.

Der 19-jährige Stürmer spielt mit einigen Unterbrüchen seit 2014 für die Nerazzurri. In der letzten Saison war er zunächst an SPAL und dann an den späteren Serie A-Aufsteiger Venezia ausgeliehen. Nun soll Esposito in der Super League Fuss fassen. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio steht ein Leihgeschäft kurz vor dem Abschluss. Die beiden Klubs stehen auch wegen Darian Males, der in der Rückrunde an den FCB verliehen war, weiterhin im Austausch.

Esposito seinerseits soll bereits auf dem Weg in die Schweiz sein, wo der Medizincheck ansteht.

psc 8 Juli, 2021 11:51